Epic Games bu yıl bitmeden ücretsiz oyun festivali yapacak

27 Kasım 2022 Pazar, 14:20

Epic Games oyunseverlerin sevdiği serisini devam ettirecek. 2019'dan beri her yıl onlarca oyunu iki hafta boyunca ücretsiz olarak sunan Epic Games, 2022 yılı bitmeden bu oyun kampanyasını tekrar devreye alacak.



PLATFORMUN SUNACAĞI OYUNLAR HENÜZ BELLİ DEĞİL

VideoGamesChronicle'da yer alan habere göre 15 Aralık'ta başlayacak bu süreç 10 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfı boyunca her gün ücretsiz oyunlar oyunseverlere sunulacak.

Epic Games 2020 yılında 103 oyunu oyunseverlere ücretsiz ulaştırırken, 2021 yılında toplamda 89 oyunu ücretsiz olarak hediye etti.