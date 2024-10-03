Epic Games her hafta ücretsiz mobil oyun vermeye başlayacak

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:11

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:11

Epic Games bildiğiniz üzere her hafta yeni ücretsiz oyunlar veriyor. Oyun kütüphanesine eklenen bu oyunlar sonsuza kadar kullanıcıların hesabında kalıyor. Yani geçici değil. Buna ek olarak Epic yeni bir duyuru daha yaptı ve her hafta ücretsiz bir şekilde mobil oyun dağıtacağını açıkladı.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ MOBİL OYUNLAR DAĞITACAK

Epic, daha önce Apple ile yaşadığı dava sürecinin ardından zaferler ayrılmış ve mobil taraf için özellikle iOS'ta çalışmalarını artırmıştı. Benzer bir süreci Samsung ve Google ile de yeni başlatan Epic, mobil tarafta da aktif olmayı istiyor.

Bu aktif olma sürecini de mobil mağazasından ücretsiz oyunlar dağıtarak sağlamak istiyor.

Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison tarafından yapılan açıklamada 50'ye yakın farklı oyunun mobil mağazada sunulacağını aktardı. Açıklamada, haftalık olarak ücretsiz oyun verme geleneğini mobil tarafa da getireceklerini de belirtti.

Mobil oyun mağazasında aynı zamanda çapraz platform desteği de sunulacak ve oyun içi sohbet yer alacak. Epic Mağazasında piyasaya sürülecek oyunlardan birinin de Ark: Ultimate Mobile Edition olacağı söylendi.

Epic Games Store'un mobil mağazası şu anda Android taraf için erişilebilir durumda. iOS tarafı içinse yalnızca Avrupa'daki kullanıcılar erişebiliyor.