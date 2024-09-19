Epic Games'in 26 Eylül'e kadar ücretsiz oyunları

Epic Games ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Epic Games'in 26 Eylül'e kadar ücretsiz oyunları
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 18:17

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bazen 1 oyun bazense 2 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan platform, bu hafta TOEM ve The Last Stand: Aftermath oyunlarını ücretsiz olarak veriyor. Peki bu oyunları almak için ne yapmak gerekiyor?

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER OLDU?

Epic Games, iki oyunu ücretsiz olarak sundu. Buna göre TOEM ve The Last Stand: Aftermath, 1 hafta içinde ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklendiğinde sonsuza kadar kullanıcıların oluyor. 

TOEM, mecera temalı bir bulmaca oyunu ve normalde 33 TL'ye satılıyor. Oyunda bulmacaları çözmek için fotoğraf çekiyorsunuz. 

The Last Stand: Aftermath ise zombi temalı bir oyun ve rogue-lite aksiyon macera oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda, zombi virüsüyle enfekte olduktan sonra, kıyameti keşfetmek ve koloninize umut bulmak için yola çıkmanız gerekiyor. Oyun normalde 39 TL'ye satılıyor. 

Her iki oyuna da ücretsiz sahip olmak için oyunları, 26 Eylül TSİ ile 18.00'e kadar kütüphaneye eklemeniz gerekiyor.


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