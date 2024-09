Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:43

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bazen 1 oyun bazense 2 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan platform, bu hafta The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak veriyor. Peki bu oyunları almak için ne yapmak gerekiyor?

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ OLDU?

Epic Games, The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak sundu. Oyun, 1 hafta içinde ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklendiğinde sonsuza kadar kullanıcıların oluyor.

Normalde 285 TL'ye satılan oyun, adından da anlaşılacağı üzere Lila isimli bir farenin hikayesine odaklanıyor. Oyun Fransa'da küçük bir köyde geçiyor ve macera odaklı.