Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçen haftanın oyunları 26 Eylül'e kadar ücretsizdi. Yeni haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu.

Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:43

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bazen 1 oyun bazense 2 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan platform, bu hafta The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak veriyor. Peki bu oyunları almak için ne yapmak gerekiyor?

EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ OLDU?

Epic Games, The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak sundu. Oyun, 1 hafta içinde ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklendiğinde sonsuza kadar kullanıcıların oluyor. 

Normalde 285 TL'ye satılan oyun, adından da anlaşılacağı üzere Lila isimli bir farenin hikayesine odaklanıyor. Oyun Fransa'da küçük bir köyde geçiyor ve macera odaklı.


Etiketler: #Epic Games

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