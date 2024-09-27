Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu
Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Geçen haftanın oyunları 26 Eylül'e kadar ücretsizdi. Yeni haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu.
Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bazen 1 oyun bazense 2 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan platform, bu hafta The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak veriyor. Peki bu oyunları almak için ne yapmak gerekiyor?
EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ OLDU?
Epic Games, The Spirit and the Mouse oyununu ücretsiz olarak sundu. Oyun, 1 hafta içinde ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklendiğinde sonsuza kadar kullanıcıların oluyor.
Normalde 285 TL'ye satılan oyun, adından da anlaşılacağı üzere Lila isimli bir farenin hikayesine odaklanıyor. Oyun Fransa'da küçük bir köyde geçiyor ve macera odaklı.
Etiketler: #Epic Games
En Çok Okunan Haberler
-
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Terra Santa hakkında yargı kararı