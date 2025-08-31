Epic Games'in 4 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 4 Eylül'e kadar ise Machinarium ve Make Way oyunları ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesine eklenebiliyor.

EPIC GAMES TARAFINDAN ÜCRETSİZ VERİLEN YENİ OYUNLAR

Oyunseverler Epic Games hesapları üzerinden bu oyunları belirtilen tarihlerde kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebiliyor. Bu tarihler arasında eklenen oyunlar kişinin hesabı kapanana kadar onun oluyor.

Machinarium normalde 249 TL'lik bağımsız bir oyun. Macera ve bulmaca öğelerinin bir arada yer aldığı oyun tek kişilik olarak sunuluyor. Make Way ise normalde 206 TL'ye satılan ancak bu hafta kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan diğeri. Bir platfrom oyunu olan oyun çevrim içi ve lokal çok oyunculu olarak oynanabiliyor.