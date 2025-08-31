Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'in 4 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games'in 4 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği iki oyun

31.08.2025 19:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games'in 4 Eylül'e kadar ücretsiz verdiği iki oyun

Epic Games her hafta yeni oyunlar hediye etmeye devam ediyor. Bu hafta platformda iki oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 4 Eylül'e kadar ise Machinarium ve Make Way oyunları ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesine eklenebiliyor. 

EPIC GAMES TARAFINDAN ÜCRETSİZ VERİLEN YENİ OYUNLAR

Oyunseverler Epic Games hesapları üzerinden bu oyunları belirtilen tarihlerde kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebiliyor. Bu tarihler arasında eklenen oyunlar kişinin hesabı kapanana kadar onun oluyor. 

Machinarium normalde 249 TL'lik bağımsız bir oyun. Macera ve bulmaca öğelerinin bir arada yer aldığı oyun tek kişilik olarak sunuluyor. Make Way ise normalde 206 TL'ye satılan ancak bu hafta kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlardan diğeri. Bir platfrom oyunu olan oyun çevrim içi ve lokal çok oyunculu olarak oynanabiliyor.

İlgili Konular: #Epic Games #Epic Games ücretsiz oyunlar #ücretsiz oyunlar

İlgili Haberler

Instagram yeni mesaj yönetim araçlarını kullanıma sundu
Instagram yeni mesaj yönetim araçlarını kullanıma sundu Instagram 100 binden fazla takipçiye sahip hesaplara yeni direkt mesaj özelliklerini sunmaya başladı.
'Punk rock': Yeni bir dikenli dinozor keşfedildi
'Punk rock': Yeni bir dikenli dinozor keşfedildi Bilim insanları, boynunda bir metrelik dikenimsi uzantılara sahip ilginç bir zırhlı dinozor keşfetti.
Hangi yiyecekler uyumaya yardımcı olabilir?
Hangi yiyecekler uyumaya yardımcı olabilir? Çoğumuz tok karnına yatmanın uyku kalitemizi etkileyebileceğini biliyoruz. Yediklerimizi ve belirli yiyecekleri tükettiğimiz saatleri değiştirmek de daha iyi uyumamıza yardımcı olabilir.