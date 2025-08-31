Instagram yeni mesaj yönetim araçlarını kullanıma sundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 19:04:00
Instagram 100 binden fazla takipçiye sahip hesaplara yeni direkt mesaj özelliklerini sunmaya başladı.

Instagram yüksek takipçili hesaplar için yeni mesaj yönetim araçlarını kullanıma sundu. Buna göre artık 100 bin takipçinin üstündeki Instagram hesapları gelen mesajları daha pratik bir şekilde takip edebilecek.

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİKLER

Burada sunulan yeni imkanlara göre kullanıcılar artık mesaj kutularına birden fazla sıralama filtresi koyabiliyor. Filtreleme için kısayollar da oluşturulabiliyor. Hatta bunları organize etmek adına yeni klasörler de açılabiliyor. 

Özellik, daha yüksek takipçili hesapların mesaj kutularında önemli mesajların kaçmasının önüne geçmek için sunuldu. 

Herkese sunulmayan bu özellik, kısa süre içinde ilgili hesaplara ulaşacak.

