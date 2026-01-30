Epic Games'in 5 Şubat'a kadar ücretsiz verdiği yeni oyun

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026
Epic Games'in haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar güncelleniyor.

Epic Games her hafta ücretsiz oyun hediye ediyor. Bu hafta 5 Şubat'a kadar ücretsiz olarak sunulan oyun Definitely Not Fried Chicken oluyor.

Oyun, normalde Epic'te 349 TL'ye satılıyordu. 

Image

Definitely Not Fried Chicken, sürpriz dokunuşa sahip bir iş yönetimi simülasyonu. Hem yasal görünen işletmeleri hem de işin perde arkasındaki karanlık tarafını aynı anda yöneterek yaptığınız işi büyütüyorsunuz. Yeni işletmeler satın alıyor, farklı müşteri profilleriyle tanışıyor, daha fazla ürün geliştiriyor ve büyük paralar kazanırken şehri adım adım kaosa sürüklüyorsunuz.

