Cumhuriyet Gazetesi Logo
ChatGPT bazı modellerini kapatmaya hazırlanıyor

ChatGPT bazı modellerini kapatmaya hazırlanıyor

30.01.2026 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT bazı modellerini kapatmaya hazırlanıyor

ChatGPT farklı ihtiyaçlara yönelik modeller sunuyor ancak OpenAI tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre bazı modeller kapatılacak.

OpenAI, ChatGPT özelinde farklı ihtiyaçlara yönelik modeller geliştirdi ve bunları sundu. Farklı seviyelerde sunulan bu modeller, abonelik modelleri içine yedirilmişti. Örneğin siz ChatGPT'yi ücretsiz kullanıyorsanız, size verilen cevaplarda belirli oranda en yeni modeli kullanıyor sonrasında size farklı model ile cevaplar veriliyordu.

Alınan karar doğrultusunda GPT-4o başta olmak üzere GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve o4-mini modelleri 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılacak. 

Ayrıca şirket daha önce GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking modellerinin de kaldırılacağını duyurmuştu.

OpenAI yetkilileri, bu kararın alınmasında en büyük gerekçenin şirketin odak noktasını daha çok kullanılan modellere kaydırmak istemesi olarak açıkladı.

İlgili Konular: #Yapay zeka #ChatGPT #OpenAI ChatGPT

İlgili Haberler

Apple ne kadar kazandığını açıkladı
Apple ne kadar kazandığını açıkladı Dünyanın güncel verilere göre en değerli üçüncü şirketi olan Apple, 2025 yılının sona ermesinin ardından finansal verilerini paylaştı.
SpaceX'ten uzaydaki trafiğe yeni çözüm: Stargaze
SpaceX'ten uzaydaki trafiğe yeni çözüm: Stargaze SpaceX, yörüngedeki uydu trafiğinin güvenliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni uzay durumsal farkındalık sistemi Stargaze’i tanıttı.
Türkiye'deki App Store fiyatları düşürüldü
Türkiye'deki App Store fiyatları düşürüldü Apple'ın App Store'daki fiyat politikasında güncelleme yapıldı. Türkiye'nin de yer aldığı 9 ülkede hizmet vergisine gelen indirim fiyatlara yansıtılacak.