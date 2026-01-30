ChatGPT bazı modellerini kapatmaya hazırlanıyor

OpenAI, ChatGPT özelinde farklı ihtiyaçlara yönelik modeller geliştirdi ve bunları sundu. Farklı seviyelerde sunulan bu modeller, abonelik modelleri içine yedirilmişti. Örneğin siz ChatGPT'yi ücretsiz kullanıyorsanız, size verilen cevaplarda belirli oranda en yeni modeli kullanıyor sonrasında size farklı model ile cevaplar veriliyordu.

Alınan karar doğrultusunda GPT-4o başta olmak üzere GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve o4-mini modelleri 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılacak.

Ayrıca şirket daha önce GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking modellerinin de kaldırılacağını duyurmuştu.

OpenAI yetkilileri, bu kararın alınmasında en büyük gerekçenin şirketin odak noktasını daha çok kullanılan modellere kaydırmak istemesi olarak açıkladı.