SpaceX'ten uzaydaki trafiğe yeni çözüm: Stargaze

Şirket, bu sistemin dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydular ve uzay çöpleri arasındaki çarpışma riskini azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Stargaze, SpaceX’in Starlink uydu takımyıldızına entegre edilmiş yaklaşık 30 bin yıldız takip cihazının verisini kullanarak çalışıyor. Bu sensörler her gün dünya yörüngesindeki nesnelerin konumunu sürekli gözlemliyor ve bu sayede yaklaşık 30 milyon transit kaydı elde ediliyor. Toplanan veriler, nesnelerin yörüngesini, hızını ve konumunu belirlemek için toplanarak, potansiyel yakınlaşmalar ve çarpışma riskleriyle ilgili tahminler üretiyor.

Şirketin açıklamasına göre, Stargaze’in sağladığı veri yoğunluğu ve gözlem sıklığı, mevcut yer tabanlı izleme sistemlerine göre çok daha hızlı ve hassas tahminler yapılmasını sağlıyor. Sistem, çarpışma olasılıklarını geleneksel yöntemlere kıyasla saatler yerine dakikalar içinde değerlendirebiliyor.

VERİ PAYLAŞIMI ÜCRETSİZ OLACAK

SpaceX, Stargaze tarafından üretilen çarpışma tahmini ve yörünge verilerini önümüzdeki haftalarda tüm uydu operatörlerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. Bu veriler, operatörlerin yörünge planlaması ve manevra kararlarını daha hızlı ve bilinçli şekilde ayarlayabilmeleri için tasarlanmış bir “uzay trafiği yönetimi” platformu üzerinden erişilebilir olacak.

Şirket, bu veri paylaşımının, diğer uydu operatörlerini de yörünge öngörü verisi paylaşmaya teşvik ederek yörünge koordinasyonunu artıracağını belirtiyor. Böylece dünya çevresindeki yoğun uydu trafiği içinde güvenlik ve sürdürülebilirlik sağlanabilecek.

SpaceX’in paylaştığı bir örneğe göre, 2025’in sonlarında bir Starlink uydusu ile üçüncü taraf bir uydu arasında beklenmedik bir yakınlaşma yaşandı. Başlangıçta aradaki güvenli mesafe yaklaşık 9000 metre olarak öngörülmüştü, ancak diğer uydu son anda yaptığı bir manevra sonucu bu mesafe yaklaşık 60 metreye kadar düştü. Stargaze, bu hareketi hızlı şekilde algılayarak güncellenmiş yörünge verilerini ilgili operatörlere iletti ve Starlink uydusu zamanında bir manevra yaparak çarpışma riskini ortadan kaldırdı.

ŞİRKETİN HEDEFİ NEDİR?

Uzayda giderek artan uydu sayısı, aktif olmayan uydu parçaları ve koordinasyonsuz manevralar gibi faktörler, çarpışma riskini artırıyor. SpaceX, Stargaze ile daha koordineli bir yörünge güvenliği ortamı oluşturmayı ve uydu operatörleri arasında gerçek zamanlı veri paylaşımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu sistem, özellikle düşük Dünya yörüngesinde (LEO) faaliyet gösteren şirketler ve kurumlar için önemli bir güvenlik aracı olarak değerlendiriliyor.