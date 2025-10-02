Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'in 9 Ekim'e kadar ücretsiz verdiği oyunlar açıklandı

2.10.2025 20:14:00
Epic Games her hafta yeni oyun dağıtıyor. Bu hafta ise Firestone Online Idle RPG ve Nightingale oyunlarını ücretsiz olarak veriyor.

Epic Games bu hafta 9 Ekim'e kadar Firestone Online Idle RPG ve Nightingale oyunlarını ücretsiz veriyor. Nightingale, normalde 229 TL'ye satılıyor. Epic daha önce de Nightingale'ı ücretsiz vermişti.

Oyun, birinci şahıs PVE açık dünya hayatta kalma ve üretim oyunu. Tek kişi ya da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. 

Fantastik bir dünya sunan oyunda portallarla yolculuk yapılabiliyor.  

Firestone Online Idle RPG ise oynarken dinlen türünde bir oyun. Yani oyuncular kahramanlarını seçiyor onları savaşa gönderiyor yapılan ayarlamaların ardından ise oyun otomatik olarak ilerliyor.

