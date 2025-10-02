Ekim ayında hangi oyunlar çıkıyor?

Bu yılın ikinci yarısında onlarca oyun farklı platformlar için çıkacak. 2 Ekim (bugün) Ghost of Yotei, PlayStation 5 için çıktı. Oyun bir süredir bekleniyordu. 2 Ekim'de çıkan diğer oyunlar ise PC için Gigasword ve Nintento Switch Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 çıktı.
3 Ekim'de Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X ve S, PC) 6 Ekim'de PC için Daimon Blades, 7 Ekim'de Blood of Mehran ve King of Meat PS5, Xbox Series X ve S, PC için geliyor. PC içinse Little Rocket Lab ve Shrine's Legacy geliyor.
8 Ekim
Comfy Girl: Lofi Companion (PC)
Moony:Black_Lotus (PC)
9 Ekim
Absolum (PS5, PS4, Switch, PC)
Backseat Drivers (PC)
Rise Eterna 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC
10 Ekim
- Barbie Horse Trails (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Disgaea 7 Complete (Switch 2)
- Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC)
- The Farmer Was Replaced (PC)
- Ys Vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS5, PS4, Switch, PC)
11 Ekim
Forgotten Seas (PC)
14 Ekim
- Nascar 25 (PS5, Xbox Series X|S)
- Just Dance 2026 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch)
- Rising Heat (PC)
15 Ekim
- Ball x Pit (PC)
16 Ekim
- Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2)
- Reach (PSVR 2, Quest, PC VR)
17 Ekim
- Keeper (Xbox Series X|S, PC)
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)
20 Ekim
- Fantasy Maiden Wars (PC)
21 Ekim
- Escape Simulator 2 (PC)
- Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
22 Ekim
- Relic Guardian (PC)
- Trenches VR (PS VR2, Quest, PC VR)
23 Ekim
- Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, Xbox Series X|S)
- Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
- Farthest Frontier (PC)
- Plants Vs. Zombies: Replanted (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)
- The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC)
- The Lonesome Guild (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Tormented Souls 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
24 Ekim
- Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
28 Ekim
- Ire: A Prologue (PC)
29 Ekim
- The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
30 Ekim
- Arc Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)
31 Ekim
- Mina the Hollower (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)
- Tales of Xillia Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)