Ekim ayında hangi oyunlar çıkıyor?

2.10.2025 19:43:00
Eylül ayında olduğu gibi ekim ayında da beklenen oyunlar karşımıza çıkacak. Peki ekim ayında hangi oyunlar geliyor?

Bu yılın ikinci yarısında onlarca oyun farklı platformlar için çıkacak. 2 Ekim (bugün) Ghost of Yotei, PlayStation 5 için çıktı. Oyun bir süredir bekleniyordu. 2 Ekim'de çıkan diğer oyunlar ise PC için Gigasword ve  Nintento Switch Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 çıktı. 

3 Ekim'de Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X ve S, PC) 6 Ekim'de PC için Daimon Blades, 7 Ekim'de Blood of Mehran ve King of Meat PS5, Xbox Series X ve S, PC için geliyor. PC içinse Little Rocket Lab ve Shrine's Legacy geliyor.

8 Ekim

Comfy Girl: Lofi Companion (PC)

Moony:Black_Lotus (PC)

9 Ekim

Absolum (PS5, PS4, Switch, PC)

Backseat Drivers (PC)

Rise Eterna 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC

10 Ekim

  • Barbie Horse Trails (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)
  • Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Disgaea 7 Complete (Switch 2)
  • Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC)
  • The Farmer Was Replaced (PC)
  • Ys Vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS5, PS4, Switch, PC)

11 Ekim

Forgotten Seas (PC)

14 Ekim

  • Nascar 25 (PS5, Xbox Series X|S)
  • Just Dance 2026 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch)
  • Rising Heat (PC)

15 Ekim

  • Ball x Pit (PC)

16 Ekim

  • Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2)
  • Reach (PSVR 2, Quest, PC VR)

17 Ekim

  • Keeper (Xbox Series X|S, PC)
  • The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

20 Ekim

  • Fantasy Maiden Wars (PC)

21 Ekim

  • Escape Simulator 2 (PC)
  • Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

22 Ekim

  • Relic Guardian (PC)
  • Trenches VR (PS VR2, Quest, PC VR)

23 Ekim

  • Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, Xbox Series X|S)
  • Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
  • Farthest Frontier (PC)
  • Plants Vs. Zombies: Replanted (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)
  • The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC)
  • The Lonesome Guild (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Tormented Souls 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

24 Ekim

  • Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

28 Ekim

  • Ire: A Prologue (PC)

29 Ekim

  • The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

30 Ekim

  • Arc Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)

31 Ekim

  • Mina the Hollower (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)
  • Tales of Xillia Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
  • Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)
