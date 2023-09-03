Epic Games nedir? Epic Games'e nasıl kayıt olunur? Epic Games'den nasıl oyun alınır ve indirilir? Epic Games'de oyun nasıl iade edilir? Epic Games güvenilir mi?

Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:55

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:55

Epic Games son yıllarda Steam'e rakip olarak oyun pazarındaki payını giderek arttırmaya devam ediyor. Her hafta ücretsiz olarak oyunlar dağıtan platform son zamanlarda insanlar tarafından oldukça merak ediliyor.

Peki Epic Games platformu nedir? Epic Games'e nasıl kayıt olunur? Epic Games'den nasıl oyun alınır ve indirilir? Epic Games'de oyun nasıl iade edilir? Epic Games güvenilir mi?

EPIC GAMES NEDİR?

Epic Games, 1991 yılında Tim Sweeney tarafından kurulan bir video oyun şirketidir. Epic Games'in en ünlü ürünlerinden biri, ücretsiz olarak sunulan ve oyun geliştiricileri tarafından kullanılan Unreal Engine adlı oyun motorudur. Ayrıca, Fortnite gibi dünya çapında fenomen haline gelmiş popüler oyunların yapımcısıdır. Ayrıca son yıllarda Epic Games, Steam'e rakip olmak için oyun satın alma platformu olarak da hizmet vermektedir.

EPIC GAMES'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Epic Games'e kayıt olmak ücretsizdir. Epic Games'in resmi internet sitesine gidin. Sağ üst köşede bulunan "Hesap" düğmesine tıklayın ve "Hesap Oluştur" seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri doldurun ve bir kullanıcı adı oluşturun. Kayıt işlemini tamamlayarak Epic Games hesabınızı oluşturun.

EPIC GAMES NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Launcher, Epic Games'in oyunlarını ve uygulamalarını yönetmenizi sağlayan bir istemcidir. Resmi web sitesinden Epic Games Launcher'ı indirin ve bilgisayarınıza kurun. Launcher'ı açın ve Epic Games hesabınızla giriş yapın. Launcher'ı indirdikten sonra oyun satın alabilir veya ücretsiz oyunları indirebilirsiniz.

EPIC GAMES'DEN NASIL OYUN ALINIR?

Epic Games Launcher'ı açın. Mağaza sekmesine gidin ve istediğiniz oyunu seçin. Oyunun sayfasına gidin ve "Satın Al" veya "Ücretsiz Al" düğmesine tıklayarak oyunu kütüphanenize ekleyin. Ödeme işlemi için gerekli bilgileri girin ve oyunu satın alın.

EPIC GAMES'DE OYUN NASIL İADE EDİLİR?

Epic Games'ten satın aldığınız oyunları iade etmek için belirli bir süre ve koşullar bulunmaktadır. İade politikalarını ve şartlarını dikkatlice inceleyin. İade talebinizi Epic Games'in resmi internet sitesi üzerinden oluşturabilirsiniz.

EPIC GAMES GÜVENİLİR Mİ?

Epic Games, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılan bir platformdur. Güvenlik önlemleri alınmış ve kişisel verilerin korunması için çaba sarf edilmiştir. Ancak, güvenlik açıkları ve hesap güvenliği konularında dikkatli olunması önemlidir. İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik özelliklerini etkinleştirmek önemlidir.