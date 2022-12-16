Epic Games yeni yıla kadar her gün yeni oyun verecek!

16 Aralık 2022 Cuma, 09:18

Epic Games farklı kampanyalarla oyunseverleri oyunlarla buluşturuyor. Bir süredir ücretsiz verdiği oyunlarla ses getiren platfrom, 15 gün boyunca her gün yeni oyun vereceği süreci başlattı. Normalde haftalık olarak yeni oyun veren Epic, yılbaşı haftasına özel iki hafta boyunca ücretsiz oyun vereceğini duyurdu.

EPIC GAMES İKİ HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ OYUN DAĞITACAK

15 gün boyunca ücretsiz bir şekilde verilecek oyunlardan ilki normalde 160 TL'lik olan Bloons TD 6 oldu. Yarın ikinci oyunu verecek olan Epic, oyunların listesini paylaşmıyor. Oyunseverler, ücretsiz oyunları belirlenen tarih ve saat içinde kütüphanelerine ücretsiz eklediklerinde kalıcı olarak onların oluyor.

Bir diğer yandan geçici olarak sunulanlar da olacak. Bu oyunlar belirli süre boyunca ücretsiz oynanabilir olacak.

Bir diğer yandan yüzde 25 ve 50 arasında indirime giren oyunlar da var;