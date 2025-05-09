Epic Games ücretsiz mobil oyun veriyor! İşte yeni oyun

Yayınlanma: 09.05.2025 - 20:02

Güncelleme: 09.05.2025 - 20:02

Epic Games her hafta ya 1 ya da 2 adet oyun hediye ediyor. Bu geleneğini mobil tarafa taşıyan Epic, bu sefer 15 Mayıs'a kadar MR Racing: Premium oyununu ücretsiz olarak veriyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ MOBİL OYUN VERİYOR

Oyun çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere oyun modlarına sahip. Aynı zamanda 15 hiper otomobil, 7 yarış modu ve 5 lokasyon da oyunda yer alıyor.

Oyunu elde etmek isteyenler öncelikle Epic Games Mobile uygulamasını indirmeli. Daha sonra eğer varsa Epic Games hesaplarına giriş yapmaları ya da yeni hesap oluşturmaları gerekiyor. Son olarak da oyunu kütüphaneye ücretsiz bir şekilde eklemek mümkün oluyor.

Uygulama şu anda Android telefonlar için küresel olarak mevcut ancak iOS uygulaması sadece Avrupa Birliği ülkelerinde sunuluyor. Yakında daha fazla ülkeye ulaşması bekleniyor.