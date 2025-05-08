Epic Games'in 15 Mayıs'a kadar ücretsiz verdiği oyunlar
Epic Games, bu hafta iki ücretsiz oyun veriyor. Deadtime Defenders ve Touch Type Tale 1 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.
Epic Games, hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde hesapları açık olduğu zamana kadar sahip oluyorlar. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.
EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU
Epic Games'in ücretsiz olan oyunu ve özel içerikleri 15 Mayıs'a kadar ücretsiz kalacak. Toplamda 504 TL ödenerek sahip olanacak iki oyun bu kapsamda ücretsiz olarak veriliyor.
Deadtime Defenders ve Touch Type Tale yeni ücretsiz oyunlar açılana kadar ücretsiz oyun kütüphanesine eklenebiliyor.
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