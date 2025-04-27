Epic Games'in yeni ücretsiz verdiği oyun belli oldu
Epic Games, bu hafta iki ücretsiz oyun veriyor. Super Space Club, 1 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek
Epic Games'te hesabı olan herkese her hafta ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Hesabına giriş yapanlar oyun kütüphanesine o hafta verilen ücretsiz oyunları bir kez eklediklerinde sonsuza kadar onlarda kalıyor. Yani kısa süreli bir oynama söz konusu olmuyor.
EPIC GAMES'İN ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUNU
Epic Games'in ücretsiz olan oyunu ve özel içerikleri 8 Mayıs'a kadar ücretsiz kalacak. Normalde 260 TL'ye satılan Super Space Club, lo-fi arcade uzay nişancı oyunu olarak tanımlanıyor. Oyunda, uyumsuz kahramanlardan oluşan bir kulüp olarak canlı bir galaksiyi savunabiliyor ve atmosferik ritimlerin melodisiyle sonsuz uzay aracı dalgalarıyla savaşabiliyorsunuz.
1 Mayıs'a kadar Albion Online Free Welcome Gift ve CHUCHEL oyunları ücretsiz olarak alınabiliyor.
Etiketler: #Epic Games
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