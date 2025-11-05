Epic Games ve Google arasındaki Play Store davasında anlaşma

The Verge'ün haberine göre, davanın Yargıcı James Donato önerilen değişiklikleri onaylarsa, bu Android ekosisteminin kuruluşundan bu yana en kapsamlı dönüşümü olacak.

Google, Android'i üçüncü taraf uygulama mağazalarına açmayı ve Play Store komisyonunu işlem türüne bağlı olarak yüzde 20 veya yüzde 9'a düşürmeyi kabul etti. Şirket ayrıca, Android'in bir sonraki sürümüne, alternatif mağazaların "güvenlik riskleri" konusunda herhangi bir uyarı olmadan resmi olarak kaydolup kurulum yapmalarına olanak tanıyan bir mekanizma da ekleyecek. Değişiklikler, Haziran 2032 tarihine kadar küresel olarak geçerli olacak.

Epic, anlaşmayı Android'in açık platformu için tarihi bir zafer olarak nitelendiriyor. Geliştiriciler artık Google Play Faturalandırma'nın yanı sıra kendi ödeme sistemlerini de sunabilecek ve alternatif bir yöntem seçen kullanıcılar için daha düşük fiyatlar belirleyebilecek.

Aslında buradaki odak nokta, dünyadaki farklı uygulama mağazalarının Android’de daha kolay şekilde kurulabilmesini sağlamak.

Google ayrıca akıllı telefon üreticilerine veya operatörlerine hizmetlerinin özel ön kurulumu için artık ödeme yapamayacak. Geliştiricilerin, Play Store dışındaki fiyatlar ve promosyonlar hakkında kullanıcıları doğrudan bilgilendirmelerine de izin verilecek.

Mahkeme anlaşmayı onaylarsa yeni model, dijital mağazalarında hala yüksek komisyonlar alan Apple, Sony, Microsoft ve Nintendo da dahil olmak üzere tüm mobil uygulama sektörünü etkileyebilir.