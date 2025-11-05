Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gökbilimciler, evrenin ilk dönemlerinde oluşan bir karadeliği keşfetti

Gökbilimciler, evrenin ilk dönemlerinde oluşan bir karadeliği keşfetti

5.11.2025 17:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Gökbilimciler, evrenin ilk dönemlerinde oluşan bir karadeliği keşfetti

Gökbilimciler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak, evrenin "kozmik öğle" adlı bir döneminde var olan süper kütleli bir karadeliği ortaya çıkardı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, uzaya fırlatıldığı 2021'den bu yana başta Güneş Sistemi ve Samanyolu Galaksisi ile yaşam ihtimali barındıran gökcisimleriyle ilgili araştırmalara ışık tutan JWST sayesinde bu kez de süper kütleli bir karadelik keşfedildi.

Gökbilimciler, NASA'ya ait JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ile elde edilen görüntüleri ve spektrumları incelerken J1030 adı verilen "kuazar"ın çevresinde daha önce hiç karşılaşılmayan bir ışık kaynağı tespit etti.

İncelemeler sonucunda bu ışık kaynağının, Büyük Patlama'dan yaklaşık 4 milyar yıl sonra meydana gelen "kozmik öğle" adı verilen bir dönemde var olan süper kütleli bir karadelik olduğu saptandı.

Gökbilimciler, Güneş'in kütlesinin 100 milyon katına eşit olan bu kara deliğe, "Büyük Kırmızı Nokta" (BiRD) adını verdi.

Bu keşifle, süper kütleli karadeliklerin güneşin milyonlarca, hatta milyarlarca katı büyüklüğe nasıl ulaştığına dair gizemin aydınlatılacağı düşünülüyor.

"JWST, VARLIĞINDAN BİLE ŞÜPHELENMEDİĞİMİZ NESNELERİ ORTAYA ÇIKARDI"

Ekibin lideri ve İtalya'da Ulusal Astrofizik Enstitüsünde (INAF) araştırmacı olan Federica Loiacono, görüntülerden yola çıkarak alanda bulunan kaynakların bir kataloğunun oluşturulduğunu belirterek, orada parlak, nokta benzeri bir nesne gördüklerini ve bunun BiRD olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

Loiacono, "JWST, galaksi dışı astrofizikte yeni bir sınır açarak, varlığından bile şüphelenmediğimiz nesneleri ortaya çıkardı ve bu maceranın henüz başındayız." dedi.

Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayınlandı.

İlgili Konular: #uzay #evren #karadelik

İlgili Haberler

Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti
Nintendo Switch 2'nin satışları 10 milyonu geçti Nintendo Switch 2 çıktıktan sonra birkaç gün içinde 3,5 milyondan fazla satmayı başarmıştı. Cihaz dünya çapında en hızlı satılan Nintendo konsolu olmuştu.
İspatlandı: Karanlık madde, klasik fizik kurallarına uyuyor
İspatlandı: Karanlık madde, klasik fizik kurallarına uyuyor Cenevre Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışma, karanlık maddenin de aynı normal madde gibi klasik fizik kurallarına uygun davrandığını verilerle ortaya koydu.
Apple Watch için WhatsApp uygulaması yayınlandı
Apple Watch için WhatsApp uygulaması yayınlandı WhatsApp'ın Apple Watch için geliştirilen uygulaması App Store'de yayınlandı.