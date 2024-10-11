Epic Games'in 17 Ekim'e kadar ücretsiz verdiği oyunlar

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:49

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:49

Epic Games her hafta yeni ücretsiz oyun sunuyor. Bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sundu. Empyrion - Galactic Survival ve Outliver: Tribulation oyunları bu hafta boyunca oyunseverlere ücretsiz olarak veriliyor. Peki bu oyunları almak için ne yapmak gerekiyor?

EPIC GAMES'İN YENİ VERDİĞİ ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Epic Games, Empyrion - Galactic Survival ve Outliver: Tribulation oyunlarını ücretsiz olarak sundu. Oyunlar 1 hafta içinde ücretsiz olarak oyun kütüphanesine eklendiğinde sonsuza kadar kullanıcıların oluyor. 17 Ekim'e kadar kullanıcılar her iki oyunu da kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebiliyor.

Normalde 279 TL'ye satılan Empyrion - Galactic Survival uzayda geçiyor ve hayatta kalma oyunu. Online olarak oynanabilen oyun istenirse eşli de oynanabiliyor. Bunun yanında Outliver: Tribulation da Afrika mitolojisi konulu bir hayatta kalma oyunu. Oyunda gizemli bir şekilde doğaüstü bir boyuta düşen asker olarak oynuyorsunuz, çıkmanın tek yolu eski bir ritüele katılmak ya da en azından o öyle düşünüyor.

Her iki oyun da Epic Games hesabı üzerinden giriş yapıldıktan sonra 17 Ekim saat 18.00'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.