Epic Games'in 19 Ekim'de ücretsiz vereceği oyunlar

Epic Games, bu hafta The Evil Within ve Eternal Threads oyunlarını ücretsiz olarak verecek. Epic her hafta ücretsiz oyunlar veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:16
Epic Games'in 19 Ekim'de ücretsiz vereceği oyunlar
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Epic Games kullanıcılarına bu hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. The Evil Within ve Eternal Threads kısa süreliğine kütüphaneye ücretsiz eklenebilecek.

Epic Games, her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Burada verilen bazı oyunlar popüler ve sevilen oyunlar olabiliyorken, bağımsız yapımcı oyunları da olabiliyor. Bu haftaThe Evil Within ve Eternal Threads oyunları ücretsiz hale geliyor. Oyunlar, eğer bir hesabınız varsa ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebiliyor.

EPIC GAMES HER HAFTA ÜCRETSİZ YENİ OYUNLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Her iki oyun da 26 Ekim tarihi saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. 26 Ekim'e kadar ücretsiz olarak alınan oyunlar, sonsuza kadar kişilerin kütüphanesinde kalıyor.

Eternal Threads seçim, sonuç ve zaman manipülasyonuna odaklı, tek kişilik ve birinci şahıs bir oyun. Hikaye tabanlı yapboz oyunu olan Eternal Threads, karanlık bir dünya sunuyor. 

Normalde 349 TL olan The Evil Within de kampanya kapsamında 19 Ekim'den itibaren ücretsiz oluyor. Oyun, Tango Gameworks tarafından geliştirildi ve Resident Evil serisinin yapımcısı Shinji Mikami tarafından yönetilmesiyle dikkat çekiyor. The Evil Within bir hayatta kalma oyunu.


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