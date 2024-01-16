Epic Games'in Apple davasında yeni itiraz kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davası kapsamındaki itirazını reddetti.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:09
Epic Games'in Apple davasında yeni itiraz kararı
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Yüksek Mahkeme, Epic Games'in bir alt mahkemenin "Apple'ın uygulama içi ödeme politikalarının federal antitröst yasalarını ihlal etmediği" yönündeki kararına itirazı ve Apple'ın belirli uygulama mağazası kurallarını yasaklayan aynı karara yaptığı itirazı reddetti.

EPIC GAMES VE APPLE ARASINDA YILLARDIR SÜREN BİR DAVA VAR

Epic Games, 2020'de tüketicilerin uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sisteminin kullanılmasını zorunlu kılarak federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı.

ABD'de bölge mahkemesi 2021'de Apple'a yönelik antitröst iddialarını reddetmiş ancak Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kendi sistemi dışında satın alım işlemi yapmasını yasaklamasının rekabet yasasını ihlal ettiğine karar vermişti.

Epic Games'in kararı taşıdığı temyiz mahkemesi de geçen yıl bölge mahkemesinin kararını büyük ölçüde onamıştı.

 

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