Epic Games'in ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games, ücretsiz oyun verme geleneğini sürdürüyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz veren platform bu sefer Sail Forth oyununu sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:11
Epic Games'in ücretsiz oyunu belli oldu!
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Epic Games, her gün ücretsiz oyun verme sezonunu her hafta 1 ücretsiz oyun olacak şekilde güncelledi. Aktif kullanıcı sayısını artırmak için ücretsiz oyunlar veren platformun son ücretsiz oyunu Sail Forth oldu. Oyun Epic'te normalde 33 TL'ye, Steam'de ise 597 TL'ye satılıyor.

Epic, 4 Ocak saat 19.00'a kadar Sail Forth'u ücretsiz olarak sunuyor.

EPIC HER HAFTA YENİ OYUN ÜCRETSİZ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Epic Games hesabı olan kulanıcılar kısa süreliğine ücretsiz olan Sail Forth'u bir kez ücretsiz kütüphanelerine eklediklerinde sonsuza dek sahip oluyorlar.

Aksiyon ve macera odaklı olan oyun tek oyunculu olarak oynanıyor. Oyunda keşif türleri birleştiriliyor ve gizemli bir okyanusta yelken açmaya odaklanıyor.


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