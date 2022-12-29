Epic Games'in verdiği 14. oyun belli oldu

29 Aralık 2022 Perşembe, 10:18

Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun serisi sona ererken, son iki oyunun sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda 27 Aralık 19.00'da Severed Steel ücretsiz verilirken 28 Aralık 19.00'da Mortal Shell ücretsiz olarak verilecekti. Tahmin edildiği tarihte verilen Severed Steel'e ek olarak 28 Aralık oyunu da Mortal Shell oldu. 14. ücretsiz olan oyun normalde 119 TL'ye satılıyordu.

YENİ OYUNA ÜCRETSİZ SAHİP OLMAK İÇİN BUGÜN SON GÜN

Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde verilen oyunun platformdaki açıklama şu şekilde oluyor:

“Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, derin bir aksiyon-RYO’dur. Düşmanlarının merhameti yok; hayatta kalmak için üstün farkındalık ve keskinlik gerekiyor. Kayıp savaşçıları ele geçir, gizli kutsal yerleri keşfet ve korkunç düşmanlarla yüzleş.”