Epic Games'in yeni ücretsiz vereceği oyun sızdırıldı!

25 Aralık 2022 Pazar, 11:14

Epic Games'in başlattığı ve 29 Aralık tarihine kadar vermeyi planladığı ücretsiz oyunlar, her gün 19.00'da belli oluyor. 25 Aralık 19.00'da ücretsiz olması beklenen oyunun sızdırıldığı aktarıldı. Platformda yer alan kapak görselindeki detaylarda gizlenen simgeler bir sonraki oyunun tahmin edilmesini kolaylaştırıyor ancak 11. oyunda bu çok da anlaşılmıyorken, bir kişi oyunun 'Death Stranding' olduğunu iddia etti.

İDDİAYA GÖRE BİR SONRAKİ ÜCRETSİZ OYUN DEATH STRANDING OLACAK

Platformun her gün yenilenen ücretsiz oyunları arasında yer alacağı idda edilen Detah Stranding, pek çok listede en iyi oyunlar arasında yer almıştı. Haliyle oyun ücretsiz olursa pek çok kişi bu oyuna sahip olmak isteyecek.

Sızıntılarda ise Epic Games'in Çince versiyonu olan bir arayüzde gizemli oyun hediye paketi görümünün içinde Death Stranding'in yer aldığı görülüyor. Bu elbette düzenlenmiş bir görsel olabilir ancak, sonraki oyunun sergilendiği sayfadaki hediye paketinin üzerinde yer alan ikonda oyunun ana karakteri olan Sam'in taktığı kolyeye benziyor.

Bu elbette bir tahmin ancak 25 Aralık 19.00'da hangi oyun olduğunu öğreneceğiz.