Epic Games'in verdiği 12. oyun belli oldu
Epic Games'in verdiği 12'inci oyun belli oldu. 29'una kadar devam edecek bu hediye haftası kapsamında en son popüler oyun ücretsiz olmuştu.
Epic Games en son kampanya kapsamında verdiği oyun Death Stranding olmuştu. Bu oyun platformda ücretsiz olmadan önce 329 TL'ye satılıyordu. Popüler oyunları da bu kapsamda vermeye başlayan Epic, 27 Aralık 19.00'a kadar normalde 160 TL’ye satılan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyununu ücretsiz verecek.
ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTİYOR
27 Aralık'ta kısıtlı süre için ücretsiz olacak oyun F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için Epic Games tarafında yer alan açıklama şu şekilde:
"Metroidvania tarzı bir haritada bir düzineden fazla benzersiz bölgeyi keşfet. Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaç (Whip); yüksek kombo, yüksek hasar ve uzun menzilli saldırılar arasında sorunsuz geçiş sağlayan tamamen farklı dövüş stillerine sahip üç silahtır.”
Epic Games Epic Games altıncı ücretsiz oyun Epic Games Chivalry 2 Epic Games Fort Triumph Epic Games iki yeni oyunu Epic Games sekizinci oyun Epic Games ücretsiz oyun haftası Epic Games ücretsiz oyunlar Epic Games yeni ücretsiz oyun
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba Garipoğlu'nu gözaltına alan polis konuştu
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- 19 yaşındaki İclal'in öldürüldüğü ortaya çıktı
- 'Cübbeli'den uydurma rivayetler!
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı
- 'Pişkinlik, utanmazlık, kibir...'