Epic Games'in verdiği 12. oyun belli oldu

27 Aralık 2022 Salı, 01:26

Epic Games en son kampanya kapsamında verdiği oyun Death Stranding olmuştu. Bu oyun platformda ücretsiz olmadan önce 329 TL'ye satılıyordu. Popüler oyunları da bu kapsamda vermeye başlayan Epic, 27 Aralık 19.00'a kadar normalde 160 TL’ye satılan F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch oyununu ücretsiz verecek.

ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİTİYOR

27 Aralık'ta kısıtlı süre için ücretsiz olacak oyun F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch için Epic Games tarafında yer alan açıklama şu şekilde:

"Metroidvania tarzı bir haritada bir düzineden fazla benzersiz bölgeyi keşfet. Yumruk (Fist), Matkap (Drill) ve Kırbaç (Whip); yüksek kombo, yüksek hasar ve uzun menzilli saldırılar arasında sorunsuz geçiş sağlayan tamamen farklı dövüş stillerine sahip üç silahtır.”