İddia: Epic Games'in vereceği son iki oyun sızdırıldı!
Epic Games'in yaklaşık iki hafta önce başlayan ücretsiz oyun kampanyasında sona gelinirken, vereceği iki oyunun sızdırıldığı iddia edildi.
Epic Games 15 Aralık'tan itibaren her gün yeni ücretsiz oyun vermeye başladı. Normalde yıl boyunca haftada bir ücretsiz oyun veren platform, yeni yıl kapsamında her gün oyun vermeye karar verdi.
29 Aralık'a kadar ücretsiz oyun verecek olan Epic, bu oyunları gizli tutuyor olsa da hangi oyunların verileceğinin belli olduğu iddia edildi.
ÜCRETSİZ VERİLECEK İKİ OYUNUN HANGİLERİ OLDUĞU SIZDIRILDI
Daha önce 10 oyunun sızdırıldığı dile getirilmiş ancak asılsız çıkmıştı. 27 ve 28 Aralık tarihlerinde saat 19'da iki oyun vereceği bilinen Epic Games'in bu iki oyunun sızdırıldığı söylendi. Bu kapsamda, 27 Aralık 19.00'da Severed Steel ve 28 Aralık 19.00'da Mortal Shell ücretsiz olarak verilecek.
Söz konusu sızıntı Twitter'da @BillbilKun isimli daha önce isabetli sızıntılarıyla bilinen kişi tarafından yapıldı.
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