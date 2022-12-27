Sızıntılar doğru çıktı: Epic Games'in ücretsiz olan yeni oyunu!
Kısa bir süre önce Epic Games tarafından verilecek son iki oyun sızdırılmıştı. Sızdırılan günün oyunu gerçekten de doğru çıktı.
Epic Games'in başlattığı ücretsiz oyun serisi sona ererken, son iki oyunun sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda 27 Aralık 19.00'da Severed Steel ücretsiz verilirken 28 Aralık 19.00'da Mortal Shell ücretsiz olarak verilecek. Söz konusu sızıntı Twitter'da @BillbilKun isimli daha önce isabetli sızıntılarıyla bilinen kişi tarafından yapılmıştı.
27 Aralık'taki oyunu doğru tutturan Twitter hesabı, 28 Aralık 19.00'da verilecek oyunu da Mortal Shell olarak duyurdu.
SEVERED STEEL ÜCRETSİZ OLDU
Normalde 40 TL'ye satılan Severed Steel, tamamen ücretsiz oldu. Oyun hakkında Epic Games tarafında şu açıklama yazıyor:
"Akıcı bir akrobasi sistemi, yok edilebilir voxel çevreler, tonla ağır çekim ve eşsiz, tek kollu bir ana karakter sunan Severed Steel, şık ve içgüdüsel bir tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu. Sen, tetikteki parmağın ve çelik burunlu botların ağzına kadar kötü adamlarla dolu devasa bir yapıya karşı. Duvarda yürümeler, taklalar, dalışlar ve yerde kayışları ardı ardına ekleyerek tüm düşmanlarını alt et."
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