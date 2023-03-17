Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Her hafta oyunseverlere farklı oyunlar hediye eden Epic Games, bu hafta sıra tabanlı 4X strateji türündeki bir oyunu ücretsiz olarak veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:27
Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
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Epic Games, 23 Mart'a kadar Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War oyununu ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 69 TL olan olan oyun, 23 Mart saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

HAFTAYA İKİ OYUN BİRDEN VERECEK

Oyun 2020 yılında çıkış yaptı ve yalnızca Windows tarafında oynanabiliyor. Oyunun açıklama kısmında şu şekilde bir açıklama var:

"Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Warhammer 40,000 evreninde geçen ilk sıra tabanlı 4X strateji oyunudur. Dört fraksiyon, gezegenin kaynaklarına hakim olmak için acımasız bir savaşa dahil olacak."

Epic haftaya ise Chess Ultra ve World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi oyunlarını verecek.


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