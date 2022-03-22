Eren Bali’nin Carbon Health’i, ABD’de geçen yıl en hızlı büyüyen ikinci özel şirket oldu

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödül’ünün 2021 yılı teması “dijital dönüşüm” olarak belirlendi.

Yaşar Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanı Ahmet Yiğitbaşı başkanlığında; Ayşegül İldeniz, Cengiz Ultav, Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Prof. Dr. Selim Balcısoy tarafından oluşturan seçici kurulun değerlendirmesinde ödülün bu yılki sahibi Udemy ve Carbon Health kurucusu Eren Bali oldu.

UDEMY-CARBON HEALTH

Eğitim ve farklı disiplinlerdeki dersleri dijital ortama taşıyarak dünyada ilkler arasına girmeye başaran Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitelleştiren Carbon Health’in yaratıcısı Eren Bali’nin başarı öyküsü, sıradan bir öykü değil. Eren Bali, 1984 yılında Malatya’da doğdu. İlkokul diplomasını, Malatya’nın dağ köyü Durulova’nın tek derslikli okulundan alan Bali, dijital eğitimler sayesinde uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. MIT ve Harvard gibi üniversitelere gitmek yerine, eğitimine Türkiye’de devam etme kararı verdi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti. Matematik Bölümü’nde çift anadal yapan Bali, henüz üniversitedeyken bir sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan bir uygulama yazdı. Üniversite eğitimi sonrasında ODTÜ Teknokent’teki eğitmenlerin verdiği eğitim ve derslerin, Eren Bali ve ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar’ın geliştirdiği bir uygulama üzerinden dijital ortama taşınmasıyla, daha sonra kurulacak olan Udemy’nin temelleri atıldı.

Bu uygulamadan bir yıl sonra, internet devi Yelp’in CEO’su Jeremy Stoppelman tarafından istediği desteği alan girişimciler, 1 milyon dolarlık sermayeye ulaştı. Böylece online eğitim şirketi Udemy kurulmuş oldu. Udemy kısa sürede oldukça dikkat çekerek büyük bir başarı yakaladı. Udemy’nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla almaları oldu. Bilgisayar programcılığından yabancı dil eğitimine, fotoğrafçılıktan blok zincir teknolojisine kadar pek çok konuda binlerce eğitimle Udemy, tüm dünyada kendini çoktan kanıtlamış durumda.

Eren Bali, Udemy’nin CEO’luk görevini devrettikten sonra geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health isimli girişiminin peşinden gitmeye başladı.

3 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

Kısa sürede aldığı yatırımlarla değerini 3 milyar doların üstüne çıkarmayı başaran Carbon Health, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde en hızlı büyüyen ikinci özel şirket oldu. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan ve bu süreçte ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 14 eyalette 90’dan fazla klinik açarak, testlerin yaygınlaştırılmasını ve aşı çalışmalarının hızlanmasını sağladı. Eren Bali şunları söylüyor: “Dijital dönüşümle birlikte dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye’nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan on yıl önce Türkiye’den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken Udemy Türkiye’den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket ünvanını aldı. Sonraki 10-15 yıl içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Bu ödülü teknoloji alanında neler yapılabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim.”

12 BİN KM UZAĞA

Eğitime Malatya’daki köyünde, Durulova’da başlayan Eren Bali, şimdi Kaliforniya’nın ileri teknoloji, inovasyon, risk sermayesi ve sosyal medya şirketlerinin küresel merkezi Silikon Vadisi’nde dev firmalara şirket içi eğitim veriyor.