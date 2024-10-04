Eski model Samsung telefonunuz varsa güncellemeyin!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 18:51

Güncelleme: 04.10.2024 - 18:51

Son yayınlanan akıllı telefon güncellemeleri nispeten eski modellerde sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Samsung'un yayınladığı son güncelleme ise Samsung Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi olan telefonları etkiledi.

ESKİ SAMSUNG TELEFONLARDA GÜNCELLEMEYLE GELEN SORUN

Bildirildiği kadarıyla bazı Galaxy M51 ve Galaxy A90 cihazlarda da sorun yaşanıyor.

Yaşanılan sorun ise güncellemeyi indiren kullanıcılarda cihazlar önyükleme döngüsünde kalıyor ve açılmıyor. Etkilenen cihazları kullanmak için kullanıcılar telefonlarını fabrika ayarlarına sıfırlıyor ancak bu eylemden sonra yedeklenmiş veriler kaybolduğu için çok da istenilen bir yol değil.

Samsung sorunların bildirilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Android 12 işletim sistemini kullanan Galaxy cihazlarda SmartThings uygulamasının son sürümünden kaynaklı yaşanan sorun sebebiyle güncellemeyi askıya aldı.