Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı sızdırıldı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 19:59

Güncelleme: 16.09.2024 - 19:59

Samsung kısa bir süre önce Galaxy S24 serisini tanıttı. Bunun ardından gelecek yıl tanıtması beklenen seriyle ilgili iddialar ortalıkta dolanmaya başladı. Buna göre, Galaxy S25 Ultra hem çok hafif olacak, hem dayanıklı olacak hem de köşeleri yuvarlanmış bir dikdörtgen tasarımına sahip olacak. Aynı zamanda çok ince bir çerçevesi olacak.

GALAXY S25 ULTRA MODELİ HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Bu tasarım paylaşıldıktan sonra telefonun tasarımı Galaxy Note 7'ye benzetildi.

Telefonun S-Pen ve telefonun aynı altın-kahverengi tonlarına sahip olduğu da görülüyor. Kamera tasarımı ise S24 Ultra modeliyle benzer hatlara sahip.

Telefonun aynı zamanda 162,8 x 77,6 x 8,2 mm ölçülerine sahip olacağı ve bunun da önceki modele göre 0,4 mm daha ince olacağı söyleniyor. Yeni Galaxy S25 Ultra'nın 2025 yılındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.