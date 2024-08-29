Samsung Galaxy S25 Ultra en hafif amiral gemisi olabilir

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:31

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:31

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtmayı planladığı Galaxy S25 Ultra modeli için yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Galaxy S25 Ultra amiral gemisi telefonlar arasında en hafifi olacak. Gelişmiş özelliklerine rağmen, ağırlaşmayacak olan telefon, aynı zamanda ince bir yapıda olacak.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA HAKKINDA İLK İDDİALAR

Gelecek yıl tanıtılacak olan modelin 221 gramdan daha hafif ve az kavisli 6,86 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Telefonun bu kadar hafif ve ince olmasını sağlayacak şey ise 'daha ince titanyum çerçeve' olacak.

Galaxy S24 Ultra modelinin 232 gram ağırlığnıın yanında S25 Ultra'da 221 gramdan daha düşük ağırlığa sahip olması büyük atılım olur.