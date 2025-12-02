OpenAI'da kırmızı alarm; ChatGPT dışındaki planlar askıya alınıyor

OpenAI, rekabetin kızıştığı yapay zeka pazarında, lider ürünü ChatGPT’yi geliştirmek adına şirket içinde kırmızı alarm durumu ilan etti. Şirketin CEO’su Sam Altman’ın çalışanlarına yeni gönderdiği mesajda, ChatGPT’nin performans, hız, güvenilirlik ve kişiselleştirme yönünden iyileştirilmesinin en öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Bu karar doğrultusunda, OpenAI; reklam, alışveriş ve sağlık amaçlı yapay zeka algoritmalarıyla kişisel asistan projesi Pulse gibi yeni girişimlerini geçici olarak askıya aldı. Şirket, artık tüm kaynaklarını ChatGPT’nin temel deneyimini iyileştirmeye yönlendirecek.

OPENAI NEDEN BU TARZ BİR HAMLE YAPIYOR?

Bu stratejik hamle, özellikle Google ve rakip yapay zeka firması Anthropic’in son dönemde kaydettiği büyük ilerlemenin ardından geliyor. Google’ın yeni modeli Gemini 3 ve diğer rakip modeller, birçok testte ChatGPT’nin önüne geçmiş görünüyor, bu da OpenAI'de acil müdahale çağrısı anlamına geliyor.

Altman’a göre, ChatGPT’yi her zamankinden daha hızlı, daha güvenilir ve daha geniş soruları yanıtlayabilir hale getirmek için günlük geliştirme toplantıları yapılacak ve ekipler yeniden organize edilecek.