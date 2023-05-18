Eurovision'ı kazanmanın bilimsel formülü nedir?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:11

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:11

39 yaşındaki sanatçı, daha önce de 2012'de yarışmayı kazanmıştı. Loreen, bu yılki başarısıyla 1980'lerin ünlü ismi Johnny Logan’dan sonra ödülü iki kez alan ikinci isim oldu.

Öte yandan bu durum, Loreen'in ve Logan'ın başarısının sırrına dair tartışmaların da fitilini ateşledi.

Independent Türkçe'de yer alan haberde bazı kişiler yarışmanın aslında siyasi saiklere göre şekillendiğini düşündüğü aktarılıyor ancak bunun yanında bazı uzmanlara göre aslıda Eurovision'ı kazanmanın bir formülü var. Birleşik Krallık'taki Winchester Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Dekan Yardımcısı Glenn Fosbraey de böyle düşünen uzmanlardan.

KAZANAN ŞARKILARDA BELİRLİ BİR ÖRÜNTÜ VAR

Fosbraey, The Conversation'da kaleme aldığı bir yazıda, yarışmanın kazanan şarkılarının belirli bir örüntüyü takip ettiğine dikkat çekti.

"1940'ların sonlarında filozof Theodor Adorno, popüler müziğin kalıplaşmış olduğunu öne sürdü. Her şarkının aynı uzunlukta, aynı yapıya sahip olduğunu ve aynı lirik duyguları ifade ettiğini savundu" diyen akademisyen, Frank Zappa gibi birkaç müzisyenin bu kuralı yerle bir etmesinin dışında Adorno'nun sözlerinin halen doğru olduğunu belirtti:

Başarılı Eurovision şarkıları söz konusu olduğunda bu kural kesinlikle geçerli.

Eurovision şarkıları aynı uzunlukta ve benzer temalarda

Fosbraey'e göre ilk olarak, şarkıların maksimum süresinin üç dakika olduğunu hatırlattı.

"Eurovision şarkıları gerçekten aynı uzunlukta" diyen akademisyen, "Ancak yarışmada başarılı olan şarkılar arasında kayda değer tematik ve yapısal benzerlikler de var" diye ekledi.

Buna göre, kazanan son 20 şarkıdan 17'si İngilizce seslendirilmişti. Yine 17'si ilişkileri konu ediniyordu ve 13'ünde aşk kelimesi geçiyordu.

18'inde en az bir doğrudan adres ("benden sana") belirtiliyordu. Ayrıca 20 şarkının tümünde tekrarlanan nakaratlar vardı. Akademisyene göre bu son unsur "pazarlık konusu edilemez".

İzleyicinin şarkıyla hemen bağ kurması gerekiyor

Fosbraey, "Finali canlı izleyenler şarkıları yalnızca bir kez dinleyebiliyor ve bu nedenle oylama sırasında şarkıyı hatırlamaları için onunla hemen bağ kurmaları gerekiyor" diyor.

Psikolog Daniel Levitin'in sözlerine referans veren akademisyen, "bir şarkıyı akılda kalıcı hale getirmenin ana unsurlarından ikisinin kafiye ve klişeler olduğunu" vurguluyor:

Eurovision'ı kazanmak için birinci şahıs ağzından şarkı söyleyin. Şarkı bir ilişkiyi konu alabilir, İngilizce söylenmeli. Bir sürü klişe kullanın ve nakaratı tekrarladığınızdan emin olun.