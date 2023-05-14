İsveç, Eurovision 2023’ü kazandı

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 14.05.2023 - 07:00
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İsveç
Getty Images

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

Tattoo isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da Euphoria isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez galip gelen ikinci isim oldu.

Rusya’nın işgali nedeniyle 2022’nin kazananı Ukrayna yerine yarışmaya İngiltere’nin Liverpool kenti ev sahipliği yaptı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, Cha Cha Cha isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci geldi.

İsrail ise Noa Kirel’in Unicorn şarkısıyla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın dördüncüsü İtalya, beşincisi ise Norveç oldu.

2003 yılında yarışmada birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor. Bu, bu yıl da değişmedi.

Kuliste BBC’ye konuşan Loreen, “Her şey fazlasıyla gerçek üstü. Bu performansı altı aydan fazla zamandır yaşıyorum” dedi.

İsveç, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA’nın Eurovision zaferinin 50’nci yılında yarışmaya ev sahipliği yapacak.


BBC Türkçe
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