Eurovision ilk defa ikincilik alan ülkede düzenlenecek

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:11

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:12

Eurovision Şarkı Yarışması’nda jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği alan ülke bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Geçen sene, ‘Stefania’ isimli şarkıyla 439 puan alan Ukrayna, tarihin en yüksek puanını toplamış ve yarışmaya ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştı.

Ancak EBU, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’nın ev sahipliği yapmasının riskli olduğuna karar verdi ve ev sahipliği görevi ‘Space Man’ isimli şarkısıyla ikinci olan İngiltere’ye devredildi.

Böylece Eurovision tarihinde ilk kez yarışma, şampiyon dışındaki bir ülkede düzenlenecek ve 67. Eurovision Şarkı Yarışması’na İngiltere’nin en büyük liman kentlerinden Liverpool ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE 11 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye, Sertab Erener'in 2003 yılındaki zaferinden sonraki yıllarda 7 defa ilk onda yer alma başarısını gösterdi. Ancak Eurovision formatını ve jüri oylarını adaletsiz bulan Türkiye, 2012 yılından itibaren yarışmaya katılmama kararı aldı.

Eurovision’a ilk olarak 1975 yılında Semiha Yankı’nın ‘Seninle bir dakika’ isimli şarkısıyla katılan Türkiye, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen yarışmada yalnızca 3 puan alabilmişti. Sonraki üç yıl yarışmaya katılmayan ülkemiz, 1978 yılında Nilüfer & Nazar’ın ‘Sevince’ isimli şarkısıyla yarışmaya geri döndü ve 12’nci oldu.

BİRİNCİLİK SERTAB ERENER İLE GELDİ

1997'de Şebnem Paker'in seslendirdiği ‘Dinle’ şarkısı ile üçüncülük kazanan Türkiye, Sertab Erener ve Demir Demirkan’ın ortak besteledikleri ‘Everyway That I Can’ adlı şarkıyla 2003 yılında Letonya’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

Böylece Türkiye, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği hakkını kazandı. Türkiye’de gerçekleşen yarışmada, daha önceki yıllardan çok daha farklı bir logo ve slogan kullanıldı ve Eurovision kelimesindeki ‘V’ harfine kalp şekli verilerek bu kalbin içine ev sahibi ülkenin bayrağı eklendi. Eurovision bugün hala aynı formatı sürdürmektedir.

AVRUPA HALKLARINI BİRLEŞTİRMEK İÇİN

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın halklarını bir araya getirip savaşın izlerini sosyolojik olarak tamir etmek amacıyla pek çok çalışma yapılan kıtada, ortak yayınların tüm anakaraya ulaşması amacıyla Avrupa Yayın Birliği kuruldu.

Birliğin 1945 yılındaki başkanı Marcel Bezençon, “Avrupa Halklarını senede bir defa ortak çatı altında toplamak ve yakınlaştırmak” gayesiyle ve müziğin evrensel bir dil olmasıyla bir şarkı yarışması fikrini ortaya attı.

Bezençon’un fikrinin kabul görmesiyle Eurovision Şarkı Yarışması doğdu. Eurovision, ilk olarak 1956 yılında İsviçre Devlet Televizyonu’nun müdürü olan Marcel Bezençon’un fikrine istinaden İsviçre’de düzenlendi.

1. Eurovision Şarkı Yarışması’na 14 ülke katılım gösterdi ve ‘Refrain’ isimli şarkısıyla ev sahibi İsviçre ilk Eurovision’un kazananı oldu.