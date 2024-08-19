Evcil hayvan seçimi, kişiliğe dair ipuçları veriyor olabilir

Yayınlanma: 19.08.2024 - 07:02

Güncelleme: 19.08.2024 - 07:02

Kedilerin ve köpeklerin birbiriyle iyi anlaşamadığı durumlar vardır ancak tam tersi de mümkündür. Yeni yapılan araştırma ise kedi ve köpek sahiplerinin kişiliklerindeki belirgin farklılıklara odaklanıyor. Buna göre 329 kişiyle yapılan anket, stresli veya izole edici koşullarla karşı karşıya kaldıklarında kedi ve köpek sahiplerinin farklı davranışlar sergilediklerini buldu.

KEDİ SAHİPLERİ DAHA NEVROTİKLER

Bulgular Anthrozoös aracılığıyla açıklandı. James Cook Üniversitesi psikologları Jessica Oliva ve Leah Michelle Baines, evcil hayvan sahibi olmanın, sahiplerindeki dışa dönüklük, uyumluluk, açıklık, sorumluluk sahibi olma ve nevrotiklik gibi beş kişilik özelliğini inceledi.

Oliva, "Köpek sahibi olmak, Covid karantinası gibi uzun süreli izolasyon dönemlerinde yalnız yaşayan insanlarda yalnızlığın azalmasıyla ilişkilendirildi" diyor.

Bu nedenle ikili araştırmalarında köpek sahibi olmanın kedi sahibi olmaya göre kişilik özellikleri ve dayanıklılık üzerinde bir etkisi olup olmadığına odaklandı. Bulgulara göre köpek sahiplerinin stresli durumlara karşı daha dirençli oldukları, kedi sahiplerinin ise daha nevrotik oldukları ortaya çıktı.

Oliva, "Köpek sahiplerinin daha dirençli olması, karantina sırasında köpek sahibi olmayanlara göre daha az yalnız kalmalarının nedeni olabilir" diyor. Bu sonuçta kedi sahipleri için pek de olumlu bir rapor olmasa da kedi ve köpek sahiplerinin kişilikleri arasında neden bir fark olduğunu da açıklamıyor.

Öte yandan yaygın inanışa göre evcil hayvan seçiminin kişilerin karakteri hakkında pek çok şey söylediği düşünülür. Net ve kesin cevapları olmamakla birlikte bilim, kedi insanları ve köpek insanlarının nispeten tutarlı farklılıklara sahip olduğu fikrini destekliyor gibi görünüyor.