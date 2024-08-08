Kedilerin yas tuttuğu ortaya çıktı! Peki ama nasıl?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 05:08

Güncelleme: 08.08.2024 - 05:09

Kedilerin genel anlamda umursamaz ve nankör oldukları söylenir. ABD merkezli yapılan yeni bir araştırmada kedilerin antisosyal olduğu görüşü çürütüldü. Kedilerin de yas tutabildiğini aktaran bu yeni çalışma Oakland Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayınlandı.

KEDİLER DE YAS TUTUYOR!

Çalışmaya göre kediler yas tutma sürecinde uyumaya, bir şeyler yemeye ve oynamaya daha az, insanlardan ve diğer evcil hayvanlardan ilgi aramaya, saklanmaya, yalnız vakit geçirmeye daha çok ilgi gösteriyorlar.

Yas tutma, hayvanlar aleminde pek çok türde kendini gösteriyor. Örneğin filler, yunuslar ve şempanzeler ölen yakınlarının bedenlerini korurlar.

Bunun yanı sıra yakın zamanlı yapılan bir araştırmada yas tutma sürecinin köpeklere kadar uzandığı keşfedilmişti.

Oakland Üniversitesindeki araştırmacıların çalışmasına göre kediler diğer hayvanlara göre yas belirtilerini daha az belirgin gösteriyor. Yapılan çalışmada yakın zamanda ölen başka bir evcil hayvanı, kedi veya köpek, olan 450'den fazla kedinin bakıcılarına yaşayan kedinin davranışları soruldu.

Araştırmada, kedilerin evcil hayvan dostlarıyla birlikte yaşadıkları süre uzadıkça daha derinden etkilendikleri, ancak ölüme tanık olmanın ve evdeki evcil hayvan sayısının bir etkisi olmadığı ortaya çıktı.

Sonuç olarak kediler yas tutuyor ancak diğer hayvanlar kadar belirgin şekilde değil. Kediler bir kayıp yaşadıklarında 'daha fazla dikkat çekme' davranışına yöneliyorlar.