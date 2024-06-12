Kedilerin ardından, köpeklerin ne dediğini anlayabilir miyiz?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:49

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:49

Diğer hayvanların kullandıkları diller insanlar için ilgi çekici bir merak konusu olmayı sürdürüyor. Çoğu evcil hayvan sahibi günlerini paylaştıkları dostlarının çıkardığı sesler ve homurtular hakkında kendi yorumunu yapıyor olabilir, ancak bu seslerin hayvanlar için gerçekten ne anlama geldiğini ne yazık ki bilemiyoruz. Neyse ki yakın gelecekte yapay zeka bu konuda da bize bir çözüm sunabilir.

KÖPEKLERİN HAVLAMASINA GÖRE. YAPAY ZEKA MODELLERİ EĞİTİLEBİLİR

Chip'in arXiv’de bulunan ve uluslararası bir konferansta sunulan yeni bir çalışmadan aktardığına göre buraya katılan araştırmacılar, Wav2Vec2 gibi yapay zeka modellerinin, havlamaya dayalı olarak bir köpeğin cinsiyetini, duygularını ve cinsini tanımlayabildiğini söylüyor. Modellerin doğruluğunu test etmek amacıyla yapay zeka modellerini eğitmek için iki farklı veri seti kullandılar ve ardından sonuçları karşılaştırdılar.

Biri insan konuşması konusunda eğitildi ve ardından havlamalar ile ince ayar yapıldı, diğeri ise yalnızca havlamalarla eğitildi. İnsan konuşmasıyla önceden eğitilmiş modelin, köpeklerin gizli dilini anlama ve tanımlamada daha başarılı olduğunu buldular. Daha sonra, 21 Fransız Kanişi, 11 Schnauzer ve 42 Chihuahua'nın da aralarında bulunduğu 74 köpeğin havlamalarıyla ince ayarlamalar yapıldı.

Genel olarak, insanlar ve köpekler üzerinde eğitilen model, cinsi ve duyguyu yüzde 62 doğrulukla tanımlamayı başardı. Cinsiyeti yüzde 69 oranında tespit edebildi ve hatta belirli bir köpeği yüzde 50 oranında tanımlayabildi. Bu model, yalnızca köpekler üzerinde eğitilen yapay zeka modelinden çok daha iyi performans gösterdi.

Araştırmacılar bunun, insan konuşmasından türetilen kalıpların, köpeklerin gizli dilini çözmemize yardımcı olacak sağlam bir temel olabileceğini önerdiğini söylüyor. Bulgunun ne kadar genele yayılabileceğini incelemek için de modeli daha fazla ırk, duygu ve tür kullanarak test etmek istiyorlar.

Buradan yola çıkarak bu havlamaların ne anlama geldiğini anlamanın bir yolunu bulmayı umuyorlar. Eğer bu bulguların doğruluğu daha fazla testle kanıtlanırsa, köpeklerin ne düşündüğünü ve söylediğini anlama çabalarımızda bir sonuca ulaşabilir ve hatta belki bir gün sadık dostlarımızla anlamlı bir iletişim kurabilecek noktaya varabiliriz.