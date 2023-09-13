Evdeki internetiniz yavaş mı? İnternetinizi yavaşlatan 7 neden!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 21:40

Güncelleme: 13.09.2023 - 21:40

Günümüz dünyasında internet hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Ancak, internet bağlantısıyla ilgili yaşadığınız sorunlar, sizi oldukça rahatsız edebilir. İnternet hızını artırmak ve bağlantı sorunlarını çözmek için atabileceğiniz adımlardan biri, modeminizin doğru bir şekilde konumlandırılmasıdır.

Uzmanlar, modeminizin etrafındaki nesnelerin Wi-Fi sinyallerini bozabileceğini belirtiyorlar.

İşte uzmanların açıkladığı modeminizin etrafında bulunmaması gereken 7 şey:

Su Kapları

Su damlacıkları Wi-Fi sinyallerini emebilir. Bu nedenle büyük su kapları veya damacana gibi su içeren nesneler, modeminizin yakınında bulunmamalıdır.

Mikrodalga Fırın

Mikrodalga fırınlar, radyasyon yaydığı için Wi-Fi sinyallerini etkileyebilir. Modeminizin mikrodalga fırından uzakta olduğundan emin olun.

Aynalar

Modeminizi aynaların önüne veya yakınına koymak, sinyal yansımalarına neden olabilir. Bu da bağlantı sorunlarına yol açabilir.

Büyük Eşyalar

Modeminiz ile büyük ev eşyaları arasına büyük nesneler koymamaya çalışın. Bu tür nesneler, Wi-Fi sinyallerini engelleyebilir veya zayıflatabilir.

Bluetooth Cihazlar

Kablosuz kulaklıklar, hoparlörler ve diğer Bluetooth cihazları, Wi-Fi sinyallerini bozabilir. Bu nedenle bu cihazlar ile modeminiz arasında uzaklık bırakın.

Kablosuz Telefonlar

Sabit hatlı telefonlar ve modemler genellikle aynı frekansta çalışırlar. Bu da parazitlenmelere ve bağlantı sorunlarına neden olabilir.

Diğer Elektronik Aletler

Modeminizin etrafında internet bağlantısı olmayan tüm elektronik aletleri bulundurmayın. Bu tür cihazlar, Wi-Fi sinyallerini yavaşlatabilir ve bağlantı sorunlarına yol açabilir.