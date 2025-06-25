Evlerimizde bile 'karadelikler' olabilir

Evlerimizde farkında olmadan minik karadeliklerin dolaştığına dair bilimsel teoriler giderek artıyor. Uzmanlar, Big Bang'den arta kalan ilkel karadeliklerin evrenin karanlık maddesinin bir parçası olabileceğini ve hatta gezegenler arası seyahat edebileceğini öne sürüyor. Uzun süredir bilim kurgu filmlerinin konusu olan karadelikler, evrendeki en yıkıcı ve gizemli oluşumlardan biri olarak biliniyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, bu devasa kozmik cisimlerin çok daha küçük, "ilkel karadelikler" adı verilen versiyonlarının var olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Chip'te yer alan bilgilerde Buffalo Üniversitesinden fizikçi Dejan Stojkovic gibi bazı bilim insanları, bu minik karadeliklerin Büyük Patlama'dan hemen sonra oluştuğunu ve günümüzde evrenin yüzde 85'ini oluşturan esrarengiz karanlık maddeyi açıklayabileceğini düşündüğü yazıyor. Hatta bu minik karadeliklerin her yıl Dünya'nın her metrekaresinden binlercesinin geçtiği ve evlerimizde bile gizlenebileceği iddia ediliyor.

Bu iddia ne kadar gerçekçi veya endişe verici? Bilim insanları, bu ilkel karadeliklerin, yıldızların çökmesiyle oluşan geleneksel karadeliklerden farklı çalıştığını belirtiyor. Kütleleri bir dağınkine eşdeğer olsa da atom boyutunda olabilecek kadar küçükler. Bu nedenle, bir insan vücudundan veya katı cisimlerden geçerken hissedilmeyecek kadar az enerji yaydıkları ve önemli bir hasara neden olmadıkları teorize ediliyor. Saniyede 180 mil hıza ulaşabilen bu kozmik mermilerin, insan dokusu gibi düşük gerilimli malzemelerden geçerken herhangi bir yırtılmaya yol açmadığı düşünülüyor.

MİNİK KARADELİKLERİN VARLIĞI NASIL KANITLANACAK?

Bu minik karadeliklerin varlığını kanıtlamak için bilim insanları farklı yöntemler üzerinde çalışıyor. Gök cisimlerinin çekirdeklerini oyan ya da gezegenleri oyuk hale getiren büyük ölçekli etkilerini incelemenin yanı sıra, Dünya üzerindeki eski malzemelerde mikroskobik tüneller arayışına da girildi. Özellikle yüzlerce yıllık binalardaki veya milyarlarca yıllık kayalardaki bu küçük geçitler, ilkel karadeliklerin varlığına dair ipuçları sunabilir. Bu araştırmalar, karanlık maddenin doğasını anlamak ve evrenin başlangıcına dair daha fazla bilgi edinmek için büyük önem taşıyor.