Evrenin başlangıcını öğrenmek için büyük keşif: Yerçekimi, Antimaddeyi etkiliyor!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:57

Güncelleme: 01.10.2023 - 13:57

Antimadde, sıradan maddedeki karşılık gelen parçacıklardan oluşan, zıt elektrik yüküne sahip bir madde türüdür. Zıt doğalarına rağmen, antimadde ve madde, doğanın diğer temel kuvvetleriyle etkileşime girdiğinde aynı şekilde davranmalıdır. Ancak bu teori bilim insanları tarafından uzun bir süre boyunca kanıtlanamamıştır.

EİNSTEİN'IN TEORİSİ DOĞRULANDI!

CERN'de yakın zamanda duyurulan bir deney, Albert Einstein'ın teorisini doğruluyor; antimadde, yerçekimi gibi doğal güçlere, sıradan maddeyle aynı şekilde tepki veriyor. Bu, mantıklı bir hipotez olsa da, bilim insanları bu iddiayı desteklemek için uzun yıllar boyunca çalıştı. Şimdi ise bilim insanları çalışmalarının sonucunu açıkladı.

Araştırmacılar, Antihidrojen Lazer Fiziği Aparatı (ALPHA) deneyini kullanarak antihidrojen atomlarını yakaladı, tuttu ve kaçmalarına izin vererek aşağı mı yoksa yukarı mı düştüklerini gözlemledi. Sonuç olarak, çoğu anti-atomun yerçekiminin antimaddeyi maddeyle aynı şekilde etkilediği kanıtlandı.

ALPHA laboratuvarındaki fizikçiler, dünyada bu "daha basit" antimadde atomlarının güvenilir bir şekilde üretilebildiği ve muhafaza edilebildiği tek yer olan CERN'de antihidrojen atomları ürettiler. Deney, yüksek hızlı proton çarpışmalarından antiprotonlar elde etmek için bir hızlandırıcının ateşlenmesini içeriyordu. Daha sonra, bu antiprotonlar yavaşlatmak için ELENA adı verilen bir "yavaşlatıcı" kullanıldı ve antiprotonlar pozitronlarla birleştirilerek antihidrojen atomları oluşturuldu.

Antimadde atomları daha sonra süper iletken elektromanyetik bobinlerle çevrili 3 metre yüksekliğindeki dikey bir şafta "itildi". Mıknatıslar, anti-atomları yerinde tutarak, enerji salınımına ve madde-antimadde yok oluşuna neden olabilecek sıradan maddeyle teması önledi. Son olarak, araştırmacılar şaftın üstündeki ve altındaki manyetik alan gücünü kademeli olarak zayıflattılar ve anti-atomları manyetik tuzaklarındaki iki "delikten" kaçarken iki sensörle tespit ettiler.

Bu deney, çoğu anti-atomun (yüzde 80 civarı) yerçekimi kuvvetinin etkisiyle aşağı doğru hareket ettiğini kanıtladı. Albert Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi, madde ve antimadde arasındaki yerçekimsel etkileşimlerin aynı davranışa sahip olduğunu öngörür. Ancak yerçekiminin etkisi, diğer doğal kuvvetlere kıyasla çok daha zayıftır, bu nedenle bu teoriyi doğrulamak zor olmuştur.

ALPHA işbirliği, nihayet yerçekimi ile antimadde arasındaki etkileşimleri doğrulamıştır. Ayrıca deney, madde ve antimadde arasındaki dengesizliği açıklayan bir açıklamayı da ortadan kaldırır. Fizik yasaları, iki tür maddenin eşit miktarda bulunması gerektiğini öngörse de, doğrudan gözlemler bu teoriyi desteklememektedir.