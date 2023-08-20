Exxen ve ExxenSpor abonelik ücretlerine zam geldi

Yayınlanma: 20.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 20.08.2023 - 11:36

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yayın platformu Exxen 2023'ün Nisan ayında abonelik fiyatlarında artışa gitmişti. Şimdi ise tekrardan abonelik hizmetlerine zam yapıldı.

Donanımhaber'in haberinde yer alan bilgilere göre platform konu ile ilgili üyelerine e-posta gönderdi. E-posta'da "Değerli üyemiz, Türkiye'nin dijital platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 21 Ağustos'tan 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ve Türkiye'nin en prestijli yapım ödüllerine sahip, Konuşanlar, Gibi'nin yeni sezon bölümlerinin yanı sıra; Esnaf, Sizi Dinliyorum, Sadece Arkadaşız içeriklerimiz ile her yaşa ve zevke uygun yapımları sizlerle buluşturmaya ve hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapıldı.

YENİ ZAMLI EXXEN VE EXXENSPOR FİYATLARI

Reklamlı Exxen Ücreti

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)