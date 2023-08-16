Netflix'in gizemli uygulamasının ayrıntıları belli oldu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:33

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:33

Netflix, olduğu bütün cihazlarda oyun akışını test etmeye başladı. Oyun hizmeti için çalışmalarını bir süredir sürdüren popüler mecra, bir süre önce test etmeye başladığı ve yayınlanan uygulaması ile gündemde yerini aldı. Gizemli uygulamanın TV'lerde ve özellikle bilgisayar tarafında oyun hizmeti sunmak için test edildiği ortaya çıktı.

NETFLIX BİR SÜREDİR OYUN TARAFINDA DA AKTİF

Netflix geçen hafta App Store tarafında Netflix Game Controller uygulamasını sunmuş ve bu uygulamanın adı ele verse de tam olarak ne işe yaradığı açıklanmamıştı. Ancak yeni yayınlanan bir blog yazısında ortaya çıkan detaylara göre uygulamanın amacı, kısıtlı kullanıcı ile oyun hizmetinin test edilmesi.

Kanada ve Birleşik Krallık için test süreci başlayan yeni hizmetin katılmaya davet edilen abonelerle devam etmesi bekleniyor.

Netflix.com aracılıyla bazı TV'lerin yanı sıra PC ve Mac gibi cihazlarda da oyun akışının testi gerçekleştirilecek.

Şu andaki beta testleri Oxenfree ve Atari oyunu Molehew's Mining Adventure olmak üzere iki oyunu içeriyor.



