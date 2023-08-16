Beklenen oldu! YouTube ve Netflix televizyonu yendi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:56

Güncelleme: 16.08.2023 - 10:56

Yeni nesil içerik izleme platformlarının yükselişi artık rakamlara ihtiyaç duymayan bir gerçeklik ancak son yapılan bir araştırma söz konusu durumu tescillemiş oldu. Küresel çapta yapılan bir araştırmaya göre geleneksel televizyon izleme alışkanlıkları değişti ve yerini YouTube ve Netflix gibi mecralara bıraktı.

YOUTUBE EN POPÜLER

Veri analiz şirketi Nielsen'ın son araştırması ise içerik platformlarının yükselişini gözler önüne sererken, TV izlenme oranlarının da hiç gerilemediği kadar gerilediğini gösterdi.

Araştırmaya göre yalnızca YouTube ve Netflix değil TikTok da dikkat çekici oranda öne çıkıyor.

Bir diğer yandan insanların televzyon kanallarını izleme oranı yıllık olarak yüzde 12.5 oranında gerileme gösterdi.

İzleyiciler yalnızca TV izlemeyi bırakmadı aynı zamanda TV izleyenlerin bir programı izleme oranı da geriledi. Araştırmada ayrıca insanların TV'yi açtığı sürenin üçte birinde bir şeyleri izlemek yerine kanallarda gezindiği aktarıldı.

Yayınlanan verilerde TV'lerde en yaygın izlenen platformlar da paylaşıldı. Buna göre YouTube en çok izlenen mecra olurken, onu sırasıyla Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Max ve diğerleri takip ediyor.