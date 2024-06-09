Face ID ile uygulamalar istenirse kitlenebilecek

Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:35

Güncelleme: 09.06.2024 - 15:35

Apple, 10 Haziran'da resmi olarak iOS 18'i tanıtacak. Apple, iOS 18 ile önceki güncellemelere kıyasla eklenen yapay zeka özellikleriyle oldukça iddialı. Burada geleceği beklenen bir diğer özellik, ise güvenlik ve gizlilik tarafında oldu. Burada söylendiği kadarıyla kullanıcılar isterlerse Fotoğrafları'nı ve Mesajları'nı ya da diğer uygulamaları Face ID ile korunacak.

UYGULAMALAR ARTIK FACE ID İLE GÜVENLİ HALE GELECEK

iOS 18 iPhone kullanıcılarına; Mail, Mesajlar, Telefon, Fotoğraflar, Notlar, Safari, Ayarlar ve diğer yerleşik iPhone uygulamaları için Face ID ile koruma sağlayacak.