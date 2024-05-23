iOS 18 ile Siri'ye hangi yapay zeka özellikleri gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:18

Güncelleme: 23.05.2024 - 14:18

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'larla birlikte desteklenen iPhone'lara getirmeyi planladığı yapay zeka özelliklerine ek olarak Siri de oldukça akıllı hale gelecek. Peki Siri hangi özelliklere kavuşacak? Öncelikle gelişmiş bazı yeteneklere kavuşması beklenen Siri'nin insansı özelliklere kavuşacağı gündemde.

iOS 18 İLE SIRI HANGİ ÖZELLİKLERE KAVUŞACAK?

Siri'ye gelecek güncellemeler arasında en dikkat çeken ise gerçek bir insan gibi akıcı şekilde sohbet edebilecek olması. Bu tıpkı Siri'nin de OpenAI'ın GPT-4o modeli gibi gelişmiş deneyim sunması demek.

Apple'ın Siri'si insansı yetenekler kazanacak. Proaktif zeka olarak da bahsedilen bu yaklaşım, kişinin dediklerini anlamasının ötesinde ihtiyaçlarını sezecek ve bu bağlamda gerekli ek bilgileri sunacak.

Buna ek olarak bildimlerin otomatik olarak özetlenmesi, sesli notların yazıya geçirilmesi ve haber makalelerinin hızlı özeti gibi özellikler de sunacak.

Diğer yapay zeka uygulamalarının da iOS 18 ile entegre çalışması ve Siri'yi beslemesi bekleniyor.