iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler

Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:27

Güncelleme: 23.05.2024 - 18:27

Apple'ın yeni sunmayı planladığı iOS 18 güncellemesiyle gelecek olan yeni emojiler yayınlandı. Unicode 16.0 emoji listesine göre eklenecek emojiler, daha ayrıntılı oluyor.

iOS 18 İLE iPHONE'LARA GELECEK EMOJİLER

Unicode Consortium'un yayınladığı listeye göre iOS 18 ile gelecek emojiler şu şekilde olacak:

Göz altı torbaları olan yüz

Parmak izi

Yapraksız ağaç

Kök sebze

Arp

Kürek

Yayınlanan bu emojiler iPhone'lara uyarlanmış bir şekilde gösterilecek.