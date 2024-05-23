iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler

iOS 18 güncellemesiyle iPhone'lara yeni emojiler de gelecek. Peki bu hangi emojiler olacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:27
iOS 18 ile iPhone'lara gelecek yeni emojiler
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Apple'ın yeni sunmayı planladığı iOS 18 güncellemesiyle gelecek olan yeni emojiler yayınlandı. Unicode 16.0 emoji listesine göre eklenecek emojiler, daha ayrıntılı oluyor. 

iOS 18 İLE iPHONE'LARA GELECEK EMOJİLER

Unicode Consortium'un yayınladığı listeye göre iOS 18 ile gelecek emojiler şu şekilde olacak:

  • Göz altı torbaları olan yüz
  • Parmak izi
  • Yapraksız ağaç
  • Kök sebze
  • Arp
  • Kürek

Yayınlanan bu emojiler iPhone'lara uyarlanmış bir şekilde gösterilecek.


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