Facebook ifşacısı Haugen'dan metaverse uyarısı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:10

Haugen sosyal medya devi hakkında şirketin kullanıcılarının güvenliğinden çok kışkırtıcı içeriklere öncelik verdiğini iddia eden çok sayıda dosyayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ayrıca Instagram'ın vücut sorunlarına sahip kız çocuklarının kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olduğunu öne süren belgeleri paylaşmış ve Facebook'un yüksek profilli kullanıcıların kurallarını çiğneyebilecekleri gizli bir sisteme sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Haugen'ı korkutan, tüm bu uygulamaların metaverse'e dönüştürülmüş hali. Henüz vaat edildiği haliyle var olmasa da metaverse gerçek dünyayı yansıtan sanal bir alan olarak idealleştiriliyor.

Mark Zuckerberg şirketinin geleceğinin bu olduğunu söylemişti.

Time'a konuşan Haugen şu ifadeleri kullandı:

"Hadi benimle birlikte hayal edin. Metaverse'e girdiğinizde avatarınız sizden biraz daha yakışıklı veya güzel. Gerçekte sahip olduğumuzdan daha iyi kıyafetleriniz var. Daireniz daha şık, daha sakin. Ve gecenin sonunda gözlüğünüzü çıkarıp dişlerinizi fırçalamaya gidiyorsunuz. Ve belki de aynada kendinizi o kadar sevmiyorsunuz.

Bu döngü… İnsanların o kadar da güzel olmayan dairelerine, o kadar da güzel olmayan yüzlerine veya vücutlarına bakıp 'Gözlüğümü takmayı tercih ederim' demelerinden aşırı korkuyorum. Ve Facebook'un bu konuda ne yapılacağına dair herhangi bir plan dile getirdiğini duymadım."

Haugen bireylerin evlerinde mikrofonlar gibi "Facebook sensörlerinin" olup olmayacağını tercih edememesi hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Kendi çıkarlarının söz konusu olduğu her vakitte bize yalan söylediğini zaten göstermiş olan bu şirket için bizim evlerimize kamera ve mikrofon mu koymamız gerekiyor?

Bloomberg'de teknoloji üzerine köşe yazıları yazan Parmy Olson yakın zamanda Meta'nın (eski adıyla Facebook) sosyal sanal gerçeklik platformu Horizon World'de iki hafta geçirdi ve alanla ilgili endişelerini ifade etti.

Olson "Solumda, açıkça 10 yaşından küçük bir çocuğun sesine sahip yetişkin bir erkek avatar, aralıksız bir şekilde kulağa müstehcen gelen bir çığlık atarken" diye yazmıştı, "BabyFace adında dev bir sarışın adam tuhaf hayvan sesleri çıkarıyordu" Olson ayrıca "grieferların", yani oyunbozanların, konuştuğu insanlar için "sosyal platformlarında daimi bir sorun olduğunu" söylüyor.

Meta "eğitimli güvenlik uzmanlarının" tüm olayların kaydını getirebileceğini söylüyor fakat Olsen, net görgü kurallarının olmamasının kendisini rahatsız ettiğini belirtiyor.