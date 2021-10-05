Facebook, Instagram ve WhatsApp neden çöktü? Facebook açıkladı

05 Ekim 2021 Salı, 09:12

Facebook Inc dün yaklaşık altı saat süren ve 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıkladı.

Facebook dün geç saatlerde yaptığı açıklamada bu değişikliği kimin gerçekleştirdiğini ya da planlı bir çalışmanın parçası olup olmadığını belirtmedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı Facebook çalışanları Reuters'a kesintinin internet trafiğini sunucularına yönlendiren sistemde yaşanan dahili bir hatadan kaynaklandığını inandıkları bilgisini verdi.

Güvenlik uzmanları basit bir hata meydana gelmesinin ya da içeriden biri tarafından sabotaj yapılmasının olası olduğunu ifade ettiler. Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

İnternet erişim gözlem grubu Downdetector verilerine göre Facebook kesintisi bu zamana kadar kayda geçen en büyük kesinti oldu.